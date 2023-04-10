Как получить в Москве пособие по безработице

Рынок труда — пространство не настолько стабильное, как нам хотелось бы, и в какой-то момент остаться без работы может каждый. Если сразу найти новое место не получается, а сбережения подходят к концу, жители столицы могут получать пособие по безработице. Пусть его размер невелик, это поможет свести концы с концами, пока не найдется работа. Обратившимся в центр занятости населения помогут и в ее поисках. «Мослента» разбиралась, кто может претендовать на выплату пособия по безработице и как их получить.

Кто официально считается безработным?

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Остаться без работы в столице можно по разным причинам, а быстро найти новое место не всегда возможно. В таких случаях государство и город Москва готовы поддержать жителей столицы. Но для этого им нужно официально встать на учет в качестве безработных.

Автоматически после увольнения этот статус, к сожалению, не присваивается. Придется подать заявку на его получение. При этом необходимо, чтобы ваша ситуация соответствовала ряду условий.

Во-первых, для получения статуса есть возрастные ограничения. Подросткам до достижения возраста частичной дееспособности, то есть до 16 лет, а также пенсионерам, уже получившим право на получение пенсии, постановка на учет в качестве безработных недоступна. Также получать в столице пособие по безработице могут только москвичи, то если жители города, имеющие местную регистрацию.

Основное условие — отсутствие заработка. Даже если ваша трудовая книжка не лежит в отделе кадров какой-либо компании или не ведется им в электронном формате, только наличие трудового договора станет препятствием получению статуса безработного. То же самое касается владельцев бизнеса и всех, кто работает на себя в той или иной предусмотренной законом форме.

Не признают безработными и студентов-очников, особенно если они получают стипендию, и военнослужащих.

Не получится встать на учет в качестве безработного и у москвича с судимостью, если он приговорен к реальному сроку заключения или обязательным работам. Единственное исключение — приговор, подразумевающий условный срок.

Полный перечень тех, кому этот статус недоступен, можно найти здесь.

Как встать на учет в качестве безработного?

Встать на учет в качестве безработного можно несколькими способами. Проще всего подать заявку онлайн. Сделать это можно на портале мэра и правительства Москвы mos.ru, в личном кабинете на сайте Центра занятости населения «Моя работа», на портале Госулуги или на портале «Работа России».

Если по какой-то причине встать на учет в качестве безработного в режиме онлайн не получится, обратитесь в Центр занятости населения «Моя работа».

Прийти туда придется в любом случае. После подачи заявления вам назначат встречу с его сотрудниками. Их задача — подыскать подходящее для вас место работы в соответствие с вашим образованием и опытом. В процессе беседы специалисты должны предложить вам несколько вакансий. Они также договорятся о собеседованиях.

У вас будет десять дней, чтобы устроиться на новую работу с помощью специалистов Центра. Если во время собеседований что-то пойдет не так, а получить должность не удастся, вам будет присвоен статус безработного.

При этом специалистов Центра есть право попросить вас предъявить документы, доказывающие точность информации, которую вы предоставили. Важно, чтобы они были у вас на руках или в ближайшем доступе.

Как только вас официально признают безработным, вы получите право на материальную поддержку — пособие по безработице, а также городские доплаты к нему.

Почему могут отказать в признании безработным?

Казалось бы, безработными должны признать всех, кто остался без постоянного места работы. Но есть нюансы. В некоторых случаях может быть отказано в присвоении этого статуса, а значит, и в выплате пособия по безработице.

Первое, что стоит запомнить, — отказываться от предложений работы не стоит. Если это произойдет дважды в течение десяти дней в момента подачи заявки, в признании вас безработным вам будет отказано. Соответственно и поддержку от города получить не удастся.

Если вы впервые озадачились поисками работы, у вас нет никакого опыта или недостает квалификации, Центр готов отправить вас на дополнительное обучение. От него отказываться также не нужно. Два раза сказали: нет? На признание безработным можно не рассчитывать.

Откажут и тем, кто договорился о собеседовании с потенциальным работодателем, но решил на него не приходить, или тем, кто все десять дней после подачи заявки не показывался в Центре занятости.

Предполагается, что каждый безработный столицы более всего заинтересован в поиске работы. Если выяснится, что это не так, город помогать перестанет.

И, конечно, последнее, что стоит предпринимать, — подделка документов, если их запрашивают специалисты Центра. Пособие по безработице в Москве не столь велико, чтобы так рисковать. Если подлог раскроется, вы не только лишитесь возможности подучить официальный статус безработного, но можете заработать гораздо более серьезные проблемы с законом. Подделка документов в России — уголовное преступление.

Если по той или иной причине вас отказались признать безработным, не стоит пытаться переубедить Центр занятости сразу же. Следующая попытка возможна только через месяц.

Каков размер пособия по безработице?

Размер выплаты пособия по безработице зависит от целого ряда факторов. Максимальны и минимальный объем средств, положенный каждому человеку, обладающему статусом безработного, ежегодно устанавливает правительство России.

В 2023 году минимальный размер выплаты по безработице составляет 1500 рублей. В то же время максимальное пособие, которое можно получить, равно 12 792 рублям.

Эти деньги вы будете получать первые три месяца после того, как встанете на учет в качестве безработного. Предполагается, что этого времени достаточно, чтобы найти себе новое место работы. Если же этого так и не случится, следующие три месяца пособие по безработице будет составлять всего 5 000 рублей.

Каков размер пособия по безработице у безработных первой группы?

Законодательство делит безработных на четыре группы, так что размер пособия по безработице напрямую зависит от того, к какой из них вы относитесь.

Первая группа — жители столицы, успевшие проработать не менее шести месяцев в течение года, уволившиеся по собственному желанию или попавшие под сокращение. Важно, что причиной вашего увольнения не должен быть проступок, отдельно прописанный в законодательстве. Говоря проще, если вас уволили «по статье», например, за нарушение трудовой дисциплины, в первую группу безработных вы уже не попадете.

У этой группы два основных плюса. Во-первых, размер пособия по безработице, на которое могут претендовать ее члены, рассчитывается из среднего заработка на последнем месте работы. Правда, даже самый высокий коэффициент не позволит выплате по безработице превысить установленный максимальный размер.

Во-вторых, безработные первой группы ежемесячно могут получать пособие в течение полугода. Но это максимальный срок.

Каков размер пособия по безработице у безработных второй группы?

Если вы еще ни разу не устраивались на работу и впервые в жизни ее ищете, вас автоматически причислят ко второй группе. В нее же попадают те, кто проработал менее шести месяцев в течение последнего года, и те, кто больше 12 месяцев не мог или не хотел устраиваться на новое место.

Ко второй группе относятся также индивидуальные предприниматели и самозанятые, решившие закрыть свое дело, а также люди, работавшие ранее по разного рода договорам.

Даже те, кто изначально мог претендовать на первую группу по безработице, могут оказаться во второй. Если сотрудники центра запросят у вас документы о доходах за последние три месяца, а вы не сможете их предоставить, ваш статус автоматически понизится.

Также в эту группу попадут отчисленные с курсов переподготовки или повышения квалификации.

Основная проблема второй группы — размер пособия по безработице. Здесь он будет минимальным, а выплачивать его будут только первые три месяца. К тому же такие безработные в принципе не могут претендовать на материальную поддержку от государства и города на срок более трех месяцев в течение года.

Каков размер пособия по безработице у безработных третьей группы?

Это особая группа, созданная в большей степени для поддержки граждан предпенсионного возраста. Если вы лишились работы в течение пяти лет до выхода на пенсию, Центр занятости зачислит вас именно в нее. В данном случае так же, как и при формировании первой группы, важно, чтобы вас не уволили, например, за нарушение трудовой дисциплины.

За оформлением статуса безработного и получением пособия по безработице вы можете обратиться в течение года с момента прекращения договора с предыдущим работодателем.

В данном случае срок выплаты пособия по безработице фактически удваивается и составляет до 12 месяцев в течение полутора лет.

На максимальный размер пособия по безработице могут претендовать москвичи из третьей группы, проработавшие в течение года перед обращением более шести месяцев. К сожалению, если этот срок был меньше, выплата будет минимальной.

Для людей с большим трудовым стажем здесь есть свои бонусы. Так, если вы мужчина, отработавший более 25 лет, или женщина, чей общий стаж превышает 20 лет, платить пособие по безработице вам будут дольше. За каждый год сверх этих значений вам будут увеличивать этот срок на две недели. Правда, и здесь есть свой условный потолок — получать выплату по безработице можно не более 24 месяцев в течение трех лет.

Каков размер пособия по безработице у безработных четвертой группы?

Четвертую группу по безработице можно условно назвать детской. Сюда входят дети-сироты и дети, чьи родители не могут о них заботиться, например, в силу лишения последних родительских прав. Также в эту группу могут попасть и взрослые до 23 лет, которые были такими детьми.

Срок выплаты пособия по безработице для них — шесть месяцев. При этом выплаты относительно высокие. Эта группа получает ежемесячно фактически среднюю зарплату по Москве.

Но если в течение полугода найти работу не удастся или безработному четвертой группы исполнится 23 года, все закончится. Размер пособия по безработице упадет до минимального.

В каких случаях размер пособия по безработице могут сократить?

Отпуск по беременности и родам не считается законодателями временем, когда женщина может считаться безработной. К тому же в этот период она получает иные выплаты от государства. Таким образом начисление пособия по безработице на это время приостанавливается.

Если вы были вынуждены уехать с места постоянного жительства в силу учебы на вечернем или заочном отделении, выплаты по безработице также будут заморожены до вашего возвращения.

Не начисляют пособия по безработице и людям, призванным на военную службы, а также отправившимся на военные сборы. Как только вернетесь, деньги начнут поступать на ваш счет снова.

Хорошая новость в том, что время, когда выплаты по безработице фактически заморожены, в общий срок предоставления вам помощи не входят. К примеру, если вы получали пособие в течение месяца, а потом уехали на сборы, по возвращении вам будут выплачивать пособие по безработице еще два месяца, как минимум.

Отказ от вакансий также может повлиять на регулярность выплат по безработице. Говоря проще, если вы отказываетесь от двух предложенных Центром занятости вакансий, начисление пособия по безработице будет приостановлено. То же самое произойдет, если работодатель вызовет вас на собеседование, а вы без уважительной причины не придете на встречу в течение трех дней или просто откажетесь от собеседований.

К приостановлению выплат по безработице приводит и отказ от обучения, на которое вас направил Центр занятости, и от оплачиваемых общественных работ. Если вы все же отправились на повышение квалификации, но были отчислены за неподобающее поведение, денег в этом месяце тоже ждать не стоит.

И последнее. Если вы пропустите сроки перерегистрации в Центре занятости, не предупредив специалистов заранее и не указав уважительную причину, или придете к ним на встречу в пьяном виде, денег вам также временно не дадут.

По какой причине может прекратиться выплата пособия по безработице?

Выплаты по безработице могут прекратиться, в первую очередь, по самой естественной причине — вы найдете работу и автоматически лишитесь статуса безработного.

Также столичный Центр занятости снимет вас с учета, если вы в течение месяца ни разу в нем не появитесь или переедете в другой город.

Также вы, по закону, перестанете быть безработным, если решением суда отправитесь отбывать наказание в колонии или вам присудят часы исправительных работ.

С регистрации в качестве безработных снимаются и те, кто начинает получать пенсию. Исключением могут быть только инвалиды I, II и II-I групп, если они трудоспособны.

И также вы сами можете написать заявление в службу занятости, что вам больше не нужна помощь.

Какие еще выплаты по безработице могут получить москвичи?

Власти города готовы поддерживать москвичей, потерявших работы, всеми возможными способами. Помимо выплаты пособия по безработице и подбора вакансий, вам могут помочь дополнительными средствами.

Во-первых, предусмотрена доплата к пособию по безработице, пусть и совсем небольшая — всего 850 рублей. Также вам могут компенсировать транспортные расходы. За такой выплатой имеют право обратиться те, кому нельзя ездить в автобусах, трамваях или на метро бесплатно. В месяц вам будет дополнительно начислено 1 650 рублей.

Если вы попали в ситуацию временной нетрудоспособности, а выплата пособия по безработице по какой-то из перечисленных выше причин была приостановлена, вас также не оставят без поддержки.