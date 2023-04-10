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18 минут назад

Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Мослента

В Москве ожидается солнечная погода на православную Пасху. Об этом KP.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам рассказали о погоде на Пасху
Фото: МослентаМослента

«В этом году утро светлого праздника (16 апреля) будет прохладным — около ноля. К полудню — плюс 10 и солнечно. Всю неделю осадков не ожидается», — рассказал синоптик.

Шувалов отметил, что с четверга, 13 апреля, в столице прогнозируется понижение температуры до восьми градусов тепла. Однако, по прогнозам метеоролога, серьезные холода в столицу уже не вернутся.

Кроме того, эксперт предупредил, что из-за сухой погоды ожидается загрязнение воздуха пылью и выбросами, а также массовое возгорание сухостоя.

«Несколько прецедентов уже было на прошлой неделе», — сообщил он.

Ранее москвичам пообещали майскую погоду в апреле. Синоптик Вильфанд предупредил о потеплении до плюс 18 градусов.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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