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14 минут назад

В Москве выявили случай заражения африканской пятнистой лихорадкой

Мослента

У студента московского вуза выявили африканскую пятнистую лихорадку, передает пресс-служба Депздрава Москвы. Стало известно, что молодой человек заразился инфекционным заболеванием во время поездки в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

В Москве выявили случай заражения африканской пятнистой лихорадкой
Фото: МослентаМослента

Главный врач Инфекционной клинической больницы №1, кандидат медицинских наук Мухаммад Сайфуллин рассказал, что молодой человек поступил в медучреждение с повышенной температурой, кроме того, у него был увеличен подмышечный лимфоузел.

В результате проведенных обследований в ДНК у пациента нашли разновидность риккетсий, вызывающих африканскую пятнистую лихорадку. Это внутриклеточные микроорганизмы, у которых отсутствуют чувствительность ко многим антибиотикам. Инфекцией можно заразиться при посещении эндемичных зон, отметил специалист.

По словам лечащего врача Надежды Перекопской, в результате лечения лихорадку удалось купировать, количество пятен у пациента уменьшилось, а лимфоузел перестал болезненно реагировать на прикосновения. Кроме того, уровень тромбоцитов в крови нормализовался.

Пациента выписали из больницы на пятый день. При последующих осмотрах жалоб у молодого человека не было.

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