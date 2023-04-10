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16 минут назад

Участок зеленой линии метро Москвы от "Автозаводской" до "Орехово" откроют в конце мая

ТАСС

Ремонтные работы на закрытом участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена завершат в конце мая. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Назван срок открытия участка зеленой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово"
Фото: ТАССТАСС

"В конце мая запустим движение по участку, работы идут по графику", - сказал Ликсутов.

Участок зеленой ветки столичной подземки между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закрыли на полгода 12 ноября. Эти станции временно стали конечными, а между ними начали курсировать бесплатные автобусы КМ. Движение поездов прекращено для полной реконструкции тоннеля между станциями "Царицыно" и "Кантемировская".

Ранее Ликсутов пояснял, что данный тоннель был построен в 1980-х годах с нарушением нормативов, и он будет практически проложен заново. По его словам, подобных участков в метрополитене, требующих сложного и продолжительного ремонта, больше нет.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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