Назван срок открытия участка зеленой линии метро от "Автозаводской" до "Орехово"

Ремонтные работы на закрытом участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена завершат в конце мая. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"В конце мая запустим движение по участку, работы идут по графику", - сказал Ликсутов.

Участок зеленой ветки столичной подземки между станциями "Автозаводская" и "Орехово" закрыли на полгода 12 ноября. Эти станции временно стали конечными, а между ними начали курсировать бесплатные автобусы КМ. Движение поездов прекращено для полной реконструкции тоннеля между станциями "Царицыно" и "Кантемировская".