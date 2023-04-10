Найдена самая дешёвая квартира в новостройке в Москве

Самым доступным по стоимости жилья районом столицы по-прежнему остаётся ТиНАО.

Стоимость самых маленьких квартир в Новой Москве на расстоянии до 15 километров от МКАД составляет от 5,5 миллиона ₽ до 7 миллионов ₽, подсчитали аналитики компании VSN Realty. В статистику вошли восемь строящихся жилых комплексов без учёта апартаментов, передают «Известия».

Самые привлекательные предложения квартир представлены в двух проектах. Это студия площадью 19,9 м² за 5,5 миллиона ₽, а также объект площадью 22,5 м² за 6,28 миллиона ₽. Самая низкая стоимость жилья без отделки — лот площадью 23 м² за 6,2 миллиона ₽.

«От любого из жилых комплексов, которые вошли в тройку самых доступных по цене, до станций метро можно дойти пешком за 15–20 минут», — отметили в VSN Realty.