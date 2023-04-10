К выходным москвичей ждет похолодание
В ближайшие выходные в Москву вернется похолодание. Температура воздуха снизится на 5–6 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.
На этой неделе в Москве будет теплая погода, температура воздуха составит +15–18 градусов. Самым теплым днем станет среда, 12 апреля. А к выходным температура станет заметно холоднее. В субботу днем в городе уже будет около +7–12 градусов. Синоптик назвал такую погоду по-хорошему весенней.
По словам Вильфанда, такая температура является нормой. Это будет по-настоящему апрельская погода, а не майская как сейчас. Кроме того, осадков не предвидится
Ранее сообщалось, что на этой неделе будет теплая комфортная погода, однако ожидаются осадки. По словам метеорологов, первая декада апреля будет на 3,5 градуса теплее нормы.