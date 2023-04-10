В ближайшие выходные в Москву вернется похолодание. Температура воздуха снизится на 5–6 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

На этой неделе в Москве будет теплая погода, температура воздуха составит +15–18 градусов. Самым теплым днем станет среда, 12 апреля. А к выходным температура станет заметно холоднее. В субботу днем в городе уже будет около +7–12 градусов. Синоптик назвал такую погоду по-хорошему весенней.

По словам Вильфанда, такая температура является нормой. Это будет по-настоящему апрельская погода, а не майская как сейчас. Кроме того, осадков не предвидится