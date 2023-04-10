В Москве открылось флагманское кафе-мороженое BRandICE

Ведущий промышленный комплекс Москвы по производству натурального мороженого АО «БРПИ» расширяет сеть фирменных кафе нового поколения BRandICE.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Флагманское кафе сети открылось на северо-востоке Москвы. Это ультрасовременная локация для детского, молодежного и семейного отдыха, уникальное место встреч, общения и проведения праздников.

Концепция кафе отражает стремительное движение вперед, опережающее время. Футуристический дизайн вызывает ощущение пребывания на борту космического корабля и создает атмосферу путешествия в будущее.

Гибкая ассортиментная матрица ориентирована на широкую аудиторию посетителей. В меню представлены более 30 сортов натурального мороженого, эксклюзивные торты-мороженое ручной работы, авторские десерты и молочные коктейли.

Особое внимание уделено направлению здорового и индивидуального питания — тем, кто ведет активный образ жизни и следует принципам экологии питания, предлагаются функциональные, обогащенные и безлактозные сорта мороженого.

Площадь кафе составляет 100 кв. метров и рассчитана на 50 посадочных мест. Интерьер отличают эргономика, комфорт и функциональность. Для посетителей работает общедоступная гостевая сеть Wi-Fi.