Воздух в Москве стал чище

Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад", - сказал Бирюков.
Заммэра добавил, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - уточнил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.