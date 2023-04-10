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18 минут назад

Воздух в Москве в марте 2023 года стал чище по сравнению с 2022 годом

ТАССиещё 2

Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

Воздух в Москве стал чище
Фото: ТАССТАСС

"Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%.

"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.

Новости Москвы,Петр Бирюков,ВОЗ,
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