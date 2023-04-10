Более 500 экскурсий пройдут в Москве в Дни исторического и культурного наследия

С 18 апреля до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. Давно полюбившаяся москвичам акция дает возможность посетить памятники архитектуры, закрытые в обычное время.

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Как отмечается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина, в дни акции в городе запланировано более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия.

"Впервые после реставрации в акции участвуют павильон "Физика" на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной и другие", - пишет мэр.

В основной программе будут экскурсии по классическим особнякам 18-19 веков. Например, усадьбам Разумовского, Рахмановых, Барышникова.

Посетят экскурсанты и новые эскурсии "Многоэтажное наследие". Тематикой этого цикла станет новаторская архитектура начала 20 века. Можно будет посмотреть Доходный дом Быкова, здание Центросоюза, первый столичный небоскреб - Дом Нирнзее, выйти на крышу легендарного Дома Наркомфина.