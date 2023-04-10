В пункте выдачи СДЭК в Москве произошла утечка химиката

Утечка химиката произошла в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, трем находившимся в помещении людям потребовалась медицинская помощь.

По их информации, сотрудник пункта выдачи уронил посылку, в которой находилась бутылка с формальдегидом. Спустя несколько минут все находящиеся в помещении почувствовали першение в горле и жжение в глазах. Людей эвакуировали, помещение пункта выдачи сейчас обрабатывают.

По информации Telegram-канала Mash, всего от действия химиката пострадали 40 человек. Посылка якобы была плохо упакована и отправлена из Ярославля в Москву незаконно. Средство в бутылке предназначалось для бальзамирования крыс и лягушек.