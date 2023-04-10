$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В пункте выдачи СДЭК в Москве произошла утечка химиката

Никита Бородкин

Утечка химиката произошла в пункте выдачи СДЭК на Ивантеевской улице в Москве. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, трем находившимся в помещении людям потребовалась медицинская помощь.

По их информации, сотрудник пункта выдачи уронил посылку, в которой находилась бутылка с формальдегидом. Спустя несколько минут все находящиеся в помещении почувствовали першение в горле и жжение в глазах. Людей эвакуировали, помещение пункта выдачи сейчас обрабатывают.

По информации Telegram-канала Mash, всего от действия химиката пострадали 40 человек. Посылка якобы была плохо упакована и отправлена из Ярославля в Москву незаконно. Средство в бутылке предназначалось для бальзамирования крыс и лягушек.

Напомним, что в начале марта шесть человек отравились после дезинсекции тараканов в одном из павильонов торгового центра в подмосковном Подольске. ЧП произошло в ТЦ «Буратино», находящемся на первом этаже многоквартирного жилого дома. После обработки коммерческих помещений химический запах распространился на подъезд дома. В результате этого несколько жильцов почувствовали себя плохо.

Новости Москвы,Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий