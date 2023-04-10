$79.50+0.1487.10+0.37

Похолодание придет в Москву к выходным

После теплой рабочей недели к выходным в Москву придет небольшое похолодание на 5–6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о похолодании
© РИА Новости

С понедельника по пятницу в столице ожидается 15–18 градусов тепла, а самым теплым днем недели станет среда, отметил Вильфанд. Днем в субботу и воскресенье ожидается уже около 7–12 градусов выше нуля. При этом, как подчеркнул синоптик, это тоже хорошая весенняя погода. Он напомнил, что такой температурный фон находится в пределах климатической нормы.

В столичных аэропортах массово задержали и отменили рейсы

"Существенных осадков не ожидается, но температурный фон будет уже апрельским, а не майским, как ранее", – цитирует Вильфанда "Москва 24".

Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", ранее сообщалось, что на неделе в Москве, несмотря на потепление, ожидаются дожди. На Пасху, 16 апреля, в Европейской России будет сухая и умеренно теплая погода. Синоптики также отмечают, что первая декада апреля будет на 3,5 градуса теплее нормы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий