Москвичей предупредили о похолодании

После теплой рабочей недели к выходным в Москву придет небольшое похолодание на 5–6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С понедельника по пятницу в столице ожидается 15–18 градусов тепла, а самым теплым днем недели станет среда, отметил Вильфанд. Днем в субботу и воскресенье ожидается уже около 7–12 градусов выше нуля. При этом, как подчеркнул синоптик, это тоже хорошая весенняя погода. Он напомнил, что такой температурный фон находится в пределах климатической нормы.

"Существенных осадков не ожидается, но температурный фон будет уже апрельским, а не майским, как ранее", – цитирует Вильфанда "Москва 24".