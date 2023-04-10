В спортивном комплексе «Олимпийский» начался пожар

Утром в понедельник, 10 апреля, на территории спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Над спорткомплексом, находящимся на ремонте, заметили столб дыма. Затем в соцсетях появилось видео с пожаром, охватившим одну из конструкций на территории «Олимпийского».

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Агентство «Москва» сообщает, что пожар произошел не на территории спорткомплекса, а рядом с ним. В столичном управлении МЧС агентству рассказали, что загорелась деревянная опалубка возле доме номер 1 по улице Самарская. Пожар ликвидирован.