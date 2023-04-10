В спортивном комплексе «Олимпийский» начался пожар

Утром в понедельник, 10 апреля, на территории спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».
Над спорткомплексом, находящимся на ремонте, заметили столб дыма. Затем в соцсетях появилось видео с пожаром, охватившим одну из конструкций на территории «Олимпийского».
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Агентство «Москва» сообщает, что пожар произошел не на территории спорткомплекса, а рядом с ним. В столичном управлении МЧС агентству рассказали, что загорелась деревянная опалубка возле доме номер 1 по улице Самарская. Пожар ликвидирован.
Спортивный комплекс «Олимпийский» закрыли на реконструкцию в июле 2019 года. Площадь реконструированного спорткомплекса должна вырасти с 213 до 300 тысяч квадратных метров, а фасад — остаться неизменным. Вместо кровли у здания будет купол, на территории комплекса также планируют открыть аквапарк, кинотеатр, центр экстремального спорта и новый концертный зал.