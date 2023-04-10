$79.50+0.1487.10+0.37
33 минуты назад

В спортивном комплексе «Олимпийский» начался пожар

Мария Иванова

Утром в понедельник, 10 апреля, на территории спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

В спортивном комплексе «Олимпийский» начался пожар
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Над спорткомплексом, находящимся на ремонте, заметили столб дыма. Затем в соцсетях появилось видео с пожаром, охватившим одну из конструкций на территории «Олимпийского».

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Агентство «Москва» сообщает, что пожар произошел не на территории спорткомплекса, а рядом с ним. В столичном управлении МЧС агентству рассказали, что загорелась деревянная опалубка возле доме номер 1 по улице Самарская. Пожар ликвидирован.

Спортивный комплекс «Олимпийский» закрыли на реконструкцию в июле 2019 года. Площадь реконструированного спорткомплекса должна вырасти с 213 до 300 тысяч квадратных метров, а фасад — остаться неизменным. Вместо кровли у здания будет купол, на территории комплекса также планируют открыть аквапарк, кинотеатр, центр экстремального спорта и новый концертный зал.

Новости Москвы,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий