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46 минут назад

Собянин: Какие редкие специальности можно получить в Москве?

Российская Газетаиещё 1

"Московская техническая школа" с 2021 года подготовила уже больше тысячи инженеров по редким специальностям. "Это уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий", - пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, какие редкие специальности можно получить в Москве
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В этой школе учат работать с новейшими технологиями в инновационных сферах. Инженеры с такими знаниями сейчас на вес золота - в критически важных областях идет процесс быстрого импортозамещения.

На данный момент доступны курсы по 5 образовательным направлениям: искусственный интеллект, аддитивные технологии, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн, технологии связи.

Скоро появится еще 4: робототехника и сенсорика, цифровые двойники, новые производственные технологии, беспилотный транспорт.

Чтобы стать участником проекта, предприятию нужно оформить заявку на сайте Московской технической школы или Инвестиционном портале Москвы. Там же компаниям помогут получить субсидии на оплату обучения сотрудников.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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