Собянин рассказал, какие редкие специальности можно получить в Москве

"Московская техническая школа" с 2021 года подготовила уже больше тысячи инженеров по редким специальностям. "Это уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий", - пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В этой школе учат работать с новейшими технологиями в инновационных сферах. Инженеры с такими знаниями сейчас на вес золота - в критически важных областях идет процесс быстрого импортозамещения.

На данный момент доступны курсы по 5 образовательным направлениям: искусственный интеллект, аддитивные технологии, микроэлектроника и фотоника, промышленный дизайн, технологии связи.

Скоро появится еще 4: робототехника и сенсорика, цифровые двойники, новые производственные технологии, беспилотный транспорт.