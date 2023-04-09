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32 минуты назад

Стало известно о желтых и «сладких» реках в Москве

Мослента

Во время наводнения в дореволюционной Москве затопило заводы с краской и сахарным песком.

Стало известно о желтых и «сладких» реках в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О желтых и «сладких» реках в Москве стало известно из материала журналиста и история Валерия Бурта, опубликованного на «Мосленте».

Эксперт напомнил о мощнейшем наводнении ХХ века, которое произошло в Москве в апреле 1908 года. В то время был затоплен химический завод Ушакова, а его запасы краски растворились в воде. Даже когда вода ушла, она оставила желтый след на близлежащих домах. Были залиты и склады сахарного завода Гепнера, и «река в продолжение целого дня текла сладкой водой», отметил Бурт.

Ранее было названо второе по силе наводнение в Москве после потопа 1908 года.

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