Москва вошла в топ-10 городов по числу жителей-миллиардеров

Москва заняла шестое место в топ-10 городов по числу живущих в них миллиардеров. Об этом сообщает американский Forbes.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в городе проживает 61 миллиардер, на восемь больше, чем в 2022 году. Общий капитал миллиардеров Москвы оценивается в $307 млрд, это на $92 млрд больше, чем в прошлом году. По этому показателю российская столица заняла третье место мировых мегаполисов, уступив только Нью-Йорку, где капиталы миллиардеров составляют почти $617 млрд, и Парижу, где состояния богатейших жителей оценивается в $409 млрд.

По количеству миллиардеров Москва уступает только Нью-Йорку, где проживает 101 миллиардер, Гонконгу — 70 миллиардеров, Пекину — 68, Шанхаю с 65 миллиардерами и Лондону, где проживает 63 участника рейтинга Forbes USA.

Издание отмечает, что, несмотря на продолжающуюся военную специальную операцию на Украине и западные санкции в отношении Российской Федерации, почти две трети миллиардеров из Москвы увеличили свои состояния, у двоих москвичей капиталы не изменились, а у еще у двоих они уменьшились.

Самым богатым миллиардером в российской столице оказался глава «Интерроса» Владимир Потанин. Его состояние оценивается Forbes в $23,7 млрд.