Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

В ТиНАО приступили к строительству новой автодороги. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Участок от улицы Южной в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановском сделаем четырехполосным. Выезжать на Варшавку и добираться до платформы Остафьево МЦД-2 будет удобнее, — рассказал глава города.
Также планируется расширить Южную улицу и Залинейный переулок до двух полос в каждом направлении. При этом Залинейный переулок будет продлен до Варшавского шоссе, где появится съезд на трассу.
Для общественного транспорта рядом со станцией Остафьево МЦД-2 специалисты построят разворотное кольцо и пешеходный тротуар с велосипедной дорожкой. Все работы планируется завершить в 2024 году, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Помимо этого, уже в 2023 году завершится строительство МСД. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.