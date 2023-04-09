Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

В ТиНАО приступили к строительству новой автодороги. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

— Участок от улицы Южной в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановском сделаем четырехполосным. Выезжать на Варшавку и добираться до платформы Остафьево МЦД-2 будет удобнее, — рассказал глава города.

Также планируется расширить Южную улицу и Залинейный переулок до двух полос в каждом направлении. При этом Залинейный переулок будет продлен до Варшавского шоссе, где появится съезд на трассу.

Для общественного транспорта рядом со станцией Остафьево МЦД-2 специалисты построят разворотное кольцо и пешеходный тротуар с велосипедной дорожкой. Все работы планируется завершить в 2024 году, написал Собянин в своем Telegram-канале.