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47 минут назад

Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО

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В ТиНАО приступили к строительству новой автодороги. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о начале строительства новой автодороги в ТиНАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Участок от улицы Южной в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановском сделаем четырехполосным. Выезжать на Варшавку и добираться до платформы Остафьево МЦД-2 будет удобнее, — рассказал глава города.

Также планируется расширить Южную улицу и Залинейный переулок до двух полос в каждом направлении. При этом Залинейный переулок будет продлен до Варшавского шоссе, где появится съезд на трассу.

Для общественного транспорта рядом со станцией Остафьево МЦД-2 специалисты построят разворотное кольцо и пешеходный тротуар с велосипедной дорожкой. Все работы планируется завершить в 2024 году, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, уже в 2023 году завершится строительство МСД. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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