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17 минут назад

Эскалатор на станции метро «Спартак» закроют на ремонт с 10 апреля

Агентство «Москва»иещё 2

С 10 по 22 апреля закроют на ремонт один из эскалаторов на станции метро «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.

Эскалатор на станции метро «Спартак» закроют на ремонт с 10 апреля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 10 по 22 апреля 2023 года на станции «Спартак» (выход №1) закроют на ремонт эскалатор», - говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро поочередно закроют на ремонт эскалаторы с 27 марта по 31 августа 2023 года.

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