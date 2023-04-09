Эскалатор на станции метро «Спартак» закроют на ремонт с 10 апреля

С 10 по 22 апреля закроют на ремонт один из эскалаторов на станции метро «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается на официальном сайте столичной подземки.
«С 10 по 22 апреля 2023 года на станции «Спартак» (выход №1) закроют на ремонт эскалатор», - говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что на станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро поочередно закроют на ремонт эскалаторы с 27 марта по 31 августа 2023 года.