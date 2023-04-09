$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Москвичам рассказали, как идут работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метро

Вечерняя Москваиещё 3

На участке «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитена продолжается обновление инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 9 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали о работах на закрытом участке Замоскворецкой линии метро
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Наша задача — как можно скорее завершить все работы на Замоскворецкой линии и сделать поездки по ней не только безопаснее и надежнее, но и комфортнее. Пока движения на участке нет, мы ремонтируем станции, — сказал он.

Специалисты закончили облицовку пола и путевых стен новой плиткой на станции «Коломенская», а также в подуличном переходе смонтировали свыше 1200 квадратных метров облицовочных плит из нового мрамора. Кроме того, на станциях «Кантемировская» и «Царицыно» меняют светильники и облицовку, приводят в порядок ступеньки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале на семи станциях Московского метрополитена завершили ремонт путевых стен. Работы по облицовке сводов над платформами вели по ночам, чтобы не мешать движению поездов и не создавать неудобства для пассажиров.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий