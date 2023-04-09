Движение временно ограничат в нескольких районах Москвы

В нескольких районах Москвы из-за реконструкции инженерных сетей, ремонтных и строительных работ ограничат движение транспорта. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— 10 апреля будет закрыта для проезда одна из шести полос на участке первого километра внутренней стороны МКАД на пересечении с шоссе Энтузиастов. А с 11 до 14 апреля на том же участке будет перекрыта одна полоса в каждом направлении, — говорится в сообщении.

Также до 1 сентября 2024 года ограничат движение на участке Проектируемого проезда № 7085. Кроме того, на участках 3-й Гражданской и 2-й Гражданской улиц до 22 февраля 2024 года будут закрывать по одной полосе, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 1 апреля по 30 июня будут недоступны для проезда несколько участков в районе 1-го Котляковского переулка. Так, от дома № 65, строение 3, до дома № 61 по Кантемировской улице будет производиться поэтапное расширение двух полос, а также работы по обустройству временных уширений.