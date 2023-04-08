Москвичам назвали способы снизить риск заражения клещевым энцефалитом

В первую очередь в ведомстве рекомендуют вакцинироваться против клещевого энцефалита, чтобы не заразиться при укусе инфицированного насекомого.

Избежать заражения при укусе клеща можно и профилактическими методами. Во время прогулок на природе следует надевать специальные защитные костюмы или закрытую одежду. В последнем случае рубашку с длинными рукавами надо заправить в брюки, а штанины брюк — в носки и сапоги. Обязателен и головной убор. Не стоит забывать о репеллентах и регулярном осмотре одежды и тела.