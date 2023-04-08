Москвичей предупредили об ограничениях прохода на станцию метро «ЦСКА»

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «ЦСКА» вечером возможно ситуативное ограничение входа и выхода. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

— Будьте внимательны: по требованию полиции на станции «ЦСКА» возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — говорится в сообщении.

В 20:00 в дворце спорта «Мегаспорт» пройдет концерт. Из-за этого по требованию полиции могут быть введены временные ограничения.

Жителям и гостям столицы рекомендуется покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Кроме того, проезд можно оплатить банковской картой при прохождении турникетов, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Для москвичей доступно 13 трамвайных маршрутов, которые следуют до станций Большой кольцевой линии метро. Ежедневно москвичи совершают на них порядка 230 тысяч поездок.