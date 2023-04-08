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2 часа назад

Москвичей предупредили об ограничениях прохода на станцию метро «ЦСКА» из-за концерта

Вечерняя Москва

На станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «ЦСКА» вечером возможно ситуативное ограничение входа и выхода. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичей предупредили об ограничениях прохода на станцию метро «ЦСКА»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

— Будьте внимательны: по требованию полиции на станции «ЦСКА» возможны ситуативные ограничения входа/выхода, — говорится в сообщении.

В 20:00 в дворце спорта «Мегаспорт» пройдет концерт. Из-за этого по требованию полиции могут быть введены временные ограничения.

Жителям и гостям столицы рекомендуется покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Кроме того, проезд можно оплатить банковской картой при прохождении турникетов, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Для москвичей доступно 13 трамвайных маршрутов, которые следуют до станций Большой кольцевой линии метро. Ежедневно москвичи совершают на них порядка 230 тысяч поездок.

После открытия БКЛ метро для автомобилистов появились новые маршруты, а также разгрузились уже существующие магистрали. Благодаря этому поездки с юга на юго-восток города сократились на 40 минут.

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