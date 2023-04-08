$79.50+0.1487.10+0.37
34 минуты назад

Собянин рассказал о подготовке столичных мотоспасателей к летнему сезону

Мослента

О подготовке столичных мотоспасателей к летнему сезону рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что с мая по октябрь ежедневно патрулировать город будут 160 специалистов.

Собянин рассказал о подготовке столичных мотоспасателей к летнему сезону
Фото: МослентаМослента

По словам Собянина, в пожарно-спасательном гарнизоне столицы работают 11 расчетов на 22 мотоциклах. Спасатели участвуют в ликвидации последствий ДТП, оказывают первую помощь пострадавшим, помогают в тушении пожаров и ищут потерявшихся в лесу людей.

Ежегодно в преддверии начала сезона мотоспасатели совершенствуют свои навыки, активно тренируются. Им выделяют проверенные мотоциклы, которые позволяют им первыми прибывать на место любой аварии и оказывать помощь. В прошлом году отряды мотоспасателей совершили более двух тысяч выездов.

Ранее Собянин заявил о росте средней скорости движения на МКАД.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий