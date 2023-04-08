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1 час назад

Около 100 фасадов зданий на Садовом кольце промоют 8 апреля

Вечерняя Москва

Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу, 8 апреля, проводят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий на Садовом кольце. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Около 100 фасадов зданий на Садовом кольце промоют 8 апреля
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца — Новинском, Зубовском и Смоленском бульварах, улицах Земляной Вал, Новый Арбат, Садовой-Сухаревской, Большой Садовой и Садовой-Черногрязской, — сказал он.

По словам заммэра, процедура промывки зависит от степени загрязненности. Объекты около дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, а здания и дома, расположенные внутри кварталов, — частично. В общей сложности в работах задействовано 39 промышленных альпинистов и 80 автовышек.

Также в столице промоют и покрасят свыше 500 тысяч элементов наружного освещения в рамках месячника по благоустройству. В частности, проведут работы на 135 тысячах опор наружного освещения, 200 тысячах светильников, 53 тысячах цоколей и 114 тысячах кронштейнов.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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