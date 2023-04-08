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2 часа назад

Около 100 фасадов зданий на Садовом кольце промоют в субботу в рамках месячника по благоустройству

Агентство «Москва»иещё 2

Специалисты комплекса городского хозяйства в субботу, 8 апреля, проводят масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий на Садовом кольце. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках месячника по благоустройству в столице запланированы мероприятия по промывке фасадов и цоколей многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внешней стороне Садового кольца - Новинском, Зубовском и Смоленском бульварах, ул. Земляной Вал, Новый Арбат, Садовая-Сухаревская, Большая Садовая и ул. Садовая-Черногрязская», - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что процедура промывки каждого конкретного фасада зависит от степени загрязненности. Как правило, объекты возле дорог с интенсивным движением очищают по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, - частично.

«В общей сложности сегодня промоем фасады и цоколи 96 зданий, в работах задействованы 80 автовышек и 39 промышленных альпинистов. На особо загрязненных участках применяем специальные моющие средства. Образовавшуюся пену оставляют на 10-15 минут, чтобы растворить грязь и копоть, после чего поверхности промывают водой. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем - около двух часов», - рассказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что промывка фасадов и цоколей проводится только в теплое время года. До конца апреля работы будут вестись ежедневно при условии благоприятной погоды.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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