Станцию метро "Суворовская" в Москве могут построить за пять лет

Заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев сообщил, что в 2028 году на кольцевой ветке метро может появиться новая станция "Суворовская". Об этом сообщает РИА Новости. Станция будет расположена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Станция была спроектирована в 50-х годах под названием "Площадь Коммуны". На "Суворовской" будет обустроена пересадка на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской ветки подземки. О запуске строительства станции сообщалось в 2019 году. Сейчас ведутся работы по подготовке строительства обходных тоннелей длиной 5 км, по которым будет перезапущено движение. "Станция будет возводится горновзрывным способом на глубине 40 километров", - сообщил Бочкарев. Ранее сообщалось, что в московском метро начали тестировать сеть LTE для запуска беспилотных поездов.