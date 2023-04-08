$79.50+0.1487.10+0.37

Станцию метро "Суворовская" в Москве могут построить за пять лет

Заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев сообщил, что в 2028 году на кольцевой ветке метро может появиться новая станция "Суворовская". Об этом сообщает РИА Новости. Станция будет расположена между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Станция была спроектирована в 50-х годах под названием "Площадь Коммуны". На "Суворовской" будет обустроена пересадка на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской ветки подземки. О запуске строительства станции сообщалось в 2019 году. Сейчас ведутся работы по подготовке строительства обходных тоннелей длиной 5 км, по которым будет перезапущено движение. "Станция будет возводится горновзрывным способом на глубине 40 километров", - сообщил Бочкарев. Ранее сообщалось, что в московском метро начали тестировать сеть LTE для запуска беспилотных поездов.

Станцию метро "Суворовская" в Москве могут построить за пять лет
© Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий