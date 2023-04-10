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19 минут назад

Современную систему раннего обнаружения дыма установили в поездах «Москва-2020»

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Современная система раннего обнаружения дыма, установленная в поездах «Москва-2020», автоматически сообщает машинисту о нештатной ситуации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 10 апреля.

В поездах «Москва-2020» установили современную систему раннего обнаружения дыма
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В поездах «Москва-2020», которые мы закупаем на протяжении последних лет, все системы защиты дублируются, поэтому даже при нештатных ситуациях машинисты могут быстро продолжить движение на линии. Кроме того, в составах мы устанавливаем аппаратуру для раннего обнаружения дыма: в автоматическом режиме она сообщит машинисту о нештатной ситуации и локализует ее, — отметил он.

В каждом поезде установлено по 15 тепловых датчиков, они расположены также в закрытых отсеках с оборудованием. Вместе с ними оборудованы модули порошкового пожаротушения, передает официальный сайт мэра Москвы.

На БКЛ метро запустят еще 32 вагона инновационного поезда «Москва-2020», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Перед запуском поезда проходят специальную проверку, состоящую из нескольких этапов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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