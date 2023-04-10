В поездах «Москва-2020» установили современную систему раннего обнаружения дыма

— В поездах «Москва-2020», которые мы закупаем на протяжении последних лет, все системы защиты дублируются, поэтому даже при нештатных ситуациях машинисты могут быстро продолжить движение на линии. Кроме того, в составах мы устанавливаем аппаратуру для раннего обнаружения дыма: в автоматическом режиме она сообщит машинисту о нештатной ситуации и локализует ее, — отметил он.