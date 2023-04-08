Карту москвича стали принимать в сервисе «По пути»

Пользователи сервиса «По пути» теперь могут оплачивать проезд с помощью карты москвича. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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«Теперь в сервисе «По пути» появилась возможность оплачивать поездки картой москвича. С такой инициативой к нам обратилась комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы, идею мы поддержали, — сказал он.

Теперь пенсионеры могут воспользоваться сервисом бесплатно, а студенты, учащиеся колледжей и школьники — платить за проезд с учетом льгот, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что количество виртуальных остановок сервиса «По пути» в Москве увеличилось до 102. Чаще всего москвичи пользуются остановкой «МЦД Силикатная», в месяц к ней заказывают транспорт свыше двух тысяч раз. Всего с момента запуска сервиса им воспользовались более 820 тысяч раз.