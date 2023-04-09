В Москве восстановили движение поездов на синей ветке

Движение на участке Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро в Москве были увеличены по техническим причинам, а движение состава было остановлено от станции "Партизанской" до "Курской".

Ранее экстренные службы сообщили, что на станции метро "Электрозаводская" в вагоне произошло возгорание.