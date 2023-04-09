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1 час назад

В Москве восстановили движение поездов на синей ветке

ТАССиещё 12

Движение на участке Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве восстановили движение поездов на синей ветке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии метро в Москве были увеличены по техническим причинам, а движение состава было остановлено от станции "Партизанской" до "Курской".

Ранее экстренные службы сообщили, что на станции метро "Электрозаводская" в вагоне произошло возгорание.

В новость были внесены изменения (19:36 мск) - добавлена информация о возобновлении движения.

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