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Москвичам рассказали о погоде в Вербное воскресенье

О погоде в Москве в Вербное воскресенье, 9 апреля, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптик пообещал горожанам облачность без осадков.

Москвичам рассказали о погоде в Вербное воскресенье
© мослента

«Погоду в столице будет формировать периферия обширного антициклона, названного "Ольденбургия". В Москве ожидается переменная облачность без осадков», — сообщил он.

Дневная температура воздуха, по словам Леуса, составит 14-16 градусов тепла. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы — 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее «шикарную погоду» в выходные дни пообещала москвичам специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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