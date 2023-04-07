Тот самый стук колес: столичному трамваю исполняется 124 года

Столичному трамваю исполняется 7 апреля 124 года. Это старейший городской транспорт и самый любимый у москвичей. Ко дню рождения «Вечерняя Москва» рассказывает его историю, настоящее и будущее.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Был трамвай ярко-красный Под палех осенний раскрашен… Ниоткуда явился, Он плыл, словно праздник вчерашний… Мы живем в удивительное время.

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Время скорости и больших перемен в общественном транспорте, которые вовсе не мешают с благодарностью и легкой грустинкой вспоминать прочитанные страницы его истории. «Ностальгия», — скажете. Возможно. Однако и сегодня городской трамвай остается той самой ниточкой, связывающей нас воспоминаниями с событиями давно минувших дней. А ярко-красная пузатая «Татра Т2», словно машина времени, готова вновь дарить неподдельные эмоции всем, кто жаждет услышать ее историю.

В марте в Москве возобновились уникальные экскурсии на ретротрамвае. Теперь красоту вечернего города можно наблюдать под стук колес, сидя в отреставрированном салоне исторического трамвая. Эти вагоны впервые вышли на маршрут в 1959 году и сразу покорили москвичей плавностью хода, современным дизайном и теплым салоном. А производили их, по словам руководителя экскурсионного бюро Музея Москвы Андрея Клюева, в Чехословакии. В те времена это был самый современный и комфортный вагон.

— Электрические трамваи начали ходить в Москве в апреле 1899 года. Линия проходила от Бутырской заставы до Петровского парка, — поделился важным фактом истории Андрей Клюев, предложив вспомнить, когда появились первые трамваи и какими они были.

Ответ, пожалуй, знают немногие. Ведь самые первые трамваи были на конной тяге. Так называемые конки можно было увидеть на улицах столицы еще в 1872 году. Тогда на линию от Иверских ворот до Белорусского вокзала вышли первые десять вагонов английского производства. Примечательно, что движение конок в Москве прекратилось лишь спустя 40 лет — в 1912 году.

— Я не знала, что раньше трамваи запрягали лошадьми. Этот факт поразил меня и заставил задуматься, насколько интересна история транспорта, — отметила москвичка Алина Маркина.

Пока «Татра Т2» неспешно движется по городу, можно рассмотреть ее салон. Выглядит он новым. Но чтобы его восстановить, ушло немало времени и сил. В глаза бросается необычный агрегат в центре вагона.

— Это билетная касса, — с улыбкой поясняет Клюев. — В отверстие надо положить монеты, а затем самостоятельно оторвать билет.

Для современного человека увидеть такую кассу крайне непривычно. Сейчас вообще оплата проезда происходит одним касанием смартфона.

— Среди необычных моделей трамваев в нашей истории — моторный вагон Ф. Его так прозвали из-за фонарей на крыше, которые освещали салон естественным светом. В вагоне было 19 мест для пассажиров. Передвигался трамвай со скоростью до 40 километров в час. Модель была самой распространенной в дореволюционной столице, однако до наших дней сохранилось лишь два экземпляра, — отметил экскурсовод.

Более современный дизайн можно встретить уже у трамвая «Татра Т7Б5», который был специально спроектирован для Москвы, оборудован 40 сиденьями и мог развивать скорость до 65 километров в час.

С трамваями связана жизнь практически каждого москвича. Кто в детстве не любил садиться у окна и смотреть на машины, дома, прохожих? Характерный стук, безвозвратно уйдя в прошлое, навсегда отложился в памяти. Нынешние «Витязи» сильно отличаются от своих предшественников. Они гораздо тише, имеют плавный ход и эргономичный дизайн. Есть даже бесплатный wi-fi, можно зарядить гаджет через usb-разъем. И все-таки именно ретротранспорт мы любим всем сердцем.

— Когда мне было семь лет, мы с папой часто ездили на трамвае от станции метро «Университет» до Черемушкинского рынка. Однажды вместо обычного приехал деревянный состав! Помню, как папа был рад вновь прокатиться на трамвае своей молодости, — поделился москвич Дмитрий Второв.

Сегодня встретить ретровагон — редкость. Видимо, поэтому, стоило нашей «Татре» притормозить у Чистых прудов, как ее сразу обступили случайные прохожие, что подчеркивает интерес горожан к истории транспорта в общем и трамвая в частности.

Вдаль умчался трамвай В синеватом, магическом звоне… Этот сон забывай! И трамвай — не последний в сезоне!*

*— При написании статьи были использованы фрагменты стихотворения Татьяны Ровицкой «Трамвай»

ФАКТЫ

Вагон «Коломенский моторный» снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота» и «Холодное лето пятьдесят третьего». Состав модели «Татра Т2» был участником художественного фильма 1963 года «Приходите завтра».