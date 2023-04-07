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31 минуту назад

Синоптик Тишковец пообещал москвичам майское тепло на следующей неделе

Вечерняя Москва

По-майски теплая погода наступит в Москве уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пообещал москвичам майское тепло на следующей неделе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже плюс 1–6, в дневные часы от плюс 12 до плюс 17 в понедельник, до плюс 15–20 — в среду-четверг, — рассказал он.

По мнению синоптика, такое потепление нельзя назвать рекордным, однако в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет. Температура воздуха в дневное время суток не будет опускаться ниже пяти градусов тепла, передает слова Тишковца РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице на выходных. Согласно прогнозу, в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, жителей столицы ожидает теплая и сухая погода.

Синоптик Александр Ильин рассказал «ВМ», какой будет погода в городе в апреле. По его словам, в этом месяце москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Александр Ильин,Роман Вильфанд,
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