Синоптик пообещал москвичам майское тепло на следующей неделе

По-майски теплая погода наступит в Москве уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— На следующей неделе вообще станет по-майски тепло. По ночам уже не ниже плюс 1–6, в дневные часы от плюс 12 до плюс 17 в понедельник, до плюс 15–20 — в среду-четверг, — рассказал он.

По мнению синоптика, такое потепление нельзя назвать рекордным, однако в прошлом веке в это время года так тепло было всего раз в десять лет. Температура воздуха в дневное время суток не будет опускаться ниже пяти градусов тепла, передает слова Тишковца РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице на выходных. Согласно прогнозу, в предстоящие выходные, 8 и 9 апреля, жителей столицы ожидает теплая и сухая погода.