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17 минут назад

В Москве откроют прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников

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Московские предприниматели могут с 14 апреля подать заявку на компенсацию расходов на обучение сотрудников за 2023 год. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

В Москве откроют прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году", - написал мэр.

Он добавил, что размер субсидии - до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тыс. рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.

"Субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в общероссийский классификатор специальностей по образованию. Прием заявок закончится 15 июня", - пояснил мэр.

По его словам, с 2020 года, когда программа появилась, одобрили больше 740 заявок. При этом некоторые компании воспользовались возможностью несколько раз. Всего предприятия смогли возместить 223 млн рублей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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