В Москве откроют прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников

Московские предприниматели могут с 14 апреля подать заявку на компенсацию расходов на обучение сотрудников за 2023 год. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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"С 14 апреля стартует прием заявок на компенсацию расходов на обучение сотрудников. Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году", - написал мэр.

Он добавил, что размер субсидии - до 95% от потраченной суммы, но не больше 120 тыс. рублей на человека в год и 10 млн рублей на компанию. Программа действует, если сотрудники проходили обучение по направлениям: информационных и инновационных технологий; науки и промышленности; креативной индустрии и сферы услуг.

"Субсидии возможны на все специальности среднего профессионального образования, входящие в общероссийский классификатор специальностей по образованию. Прием заявок закончится 15 июня", - пояснил мэр.