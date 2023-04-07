Считавшуюся исчезнувшей птицу заметили в Москве

В Москве заметили птицу, которая считалась вероятно вымершей
В Москве заметили птицу, которая считалась вероятно вымершей — клинтуха. Как сообщает агентство «Москва», животное увидели и засняли в парке «Москворецкий».
Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, клинтух решил погостить в природно-историческом парке во время весеннего перелета с зимовки домой.
«Для столицы это редкий вид, он занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией как вероятно исчезнувший, хотя раньше эта птица гнездилась среди зеленых насаждений на природных территориях столицы», — подчеркнули там.
Напомним, что 5 апреля в столицу после зимовки вернулись зарянки — маленькая птичка отряда воробьиных семейства мухоловок. Из-за схожего пения их нередко путают с соловьями. Сейчас они поодиночке прилетают с Кавказа, Северной Африки и юга Европы.