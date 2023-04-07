В Москве нашли редкую птицу, которую считали исчезнувшим видом

Необычную и редкую птицу, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили орнитологи Мосприроды в Строгинской пойме. Клинтух - это вид птиц семейства голубиных.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, клинтуха заметили в природно-историческом парке "Москворецкий". "Для столицы это редкий вид, он занесен в Красную книгу Москвы под 0 категорией как вероятно исчезнувший, хотя раньше эта птица гнездилась среди зеленых насаждений столицы", - сообщает комплекс.

Клинтух - близкий родственник сизого голубя и на него не похожий, правда по размеру чуть меньше. В отличие от городской птицы, этот обитатель природы - перелетная птица, предпочитающая селиться в старых парках или светлых лесах.