В Москве нашли редкую птицу, которую считали исчезнувшим видом на территории столицы
Необычную и редкую птицу, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили орнитологи Мосприроды в Строгинской пойме. Клинтух - это вид птиц семейства голубиных.
Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, клинтуха заметили в природно-историческом парке "Москворецкий". "Для столицы это редкий вид, он занесен в Красную книгу Москвы под 0 категорией как вероятно исчезнувший, хотя раньше эта птица гнездилась среди зеленых насаждений столицы", - сообщает комплекс.
Клинтух - близкий родственник сизого голубя и на него не похожий, правда по размеру чуть меньше. В отличие от городской птицы, этот обитатель природы - перелетная птица, предпочитающая селиться в старых парках или светлых лесах.
Птичка устраивает гнезда в дуплах деревьев. Часто заселяет дупла, выдолбленные черным дятлом. Чаще на лесных территориях можно встретить еще одного краснокнижного представителя отряда Голубеобразные. В прошлом году в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в районе Ново-Переделкино и прилегающие территории" был замечен вяхирь. Птица занесена в Красную книгу Москвы под 3 категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы.