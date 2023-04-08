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25 минут назад

Лучшие идеи, куда сходить в эти выходные в Москве: тотальный диктант, Буланова и Non/fiction»

Елена Прошина

Куда сходить в выходные в Москве 8 и 9 апреля 2023 года? Москвичи и гости столицы смогут посетить целый ряд мероприятий, в том числе выставки, книжную ярмарку, концерт певицы Татьяны Булановой и ледовое шоу Евгения Плющенко, а также написать тотальный диктант. Идеи, как интересно провести 8 и 9 апреля, в подборке «Комсомольской правды».

Лучшие идеи, куда сходить в эти выходные в Москве: тотальный диктант, Буланова и Non/fiction»
Фото: ТАССТАСС

Тотальный диктант

Видео дня

В эти выходные Москва вместе со всей Россией готовится провести проверку знаний русского языка. 8 апреля к акции «Тотальный диктант» присоединяться 600 российских населенных пунктов и 96 городов за рубежом. Принять участие в акции может любой желающий.

В Москве для проведения тотального диктанта задействуют несколько десятков площадок — оценить свою грамотность можно будет в библиотеках, театрах, домах культуры и вузах. Начало диктанта запланировано на 14.00, проверить свою грамотность можно бесплатно.

Книжная ярмарка Non/fiction

Любители книг и печатной продукции смогут посетить масштабную книжную ярмарку Non/fiction, которая проходит в Москве с 6 по 9 апреля. Помимо большого выбора книг, здесь можно пообщаться с авторами и посетить интересные презентации.

Так, 8 апреля знаменитый педагог, новатор Евгений Ямбург с 13.00 до 13.34 расскажет о своей новой книге «Репетиция взрослой жизни. Дидактические пьесы и монологи». Она посвящена методикам использования театра в воспитании.

А 9 апреля авторы книги «БРАТ. Иллюстрированная история создания» Андрей Захарьев и Михаил Володин расскажут неизвестные факты о режиссере Алексее Балабанове и его фильмах, ставших культовыми. Презентация пройдет с 17.15 до 18.00.

Концерт Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова приглашает своих поклонников на концерт-дискотеку «Зажигай, Таня», который начнется в 17.00 9 апреля в Вегас Сити Холл в Красногорске.

На концерте зрители смогут танцевать, напевая любимые хиты 1990-х и 2000-х годов: «Ясный мой свет», «Мой сон», «Мой ненаглядный», «Белая черёмуха», «Синее море», «Бесконечная история», «Скажи мне правду, атаман» и многие другие. Цена билетов - от 800 до 3000 рублей.

Ледовое шоу Евгения Плющенко

Зрители ледового шоу «Союз Чемпионов», которое подготовили олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская, смогут увидеть яркие номера в исполнении Александры Трусовой и Марка Кондратюка, Дмитрия Алиева, Александра Самарина, Макара Игнатова. Фигуристы будут выступать под музыку Рахманинова, Римского-Корсакова и Чайковского. Шоу пройдет 9 апреля на Стадионе ВТБ Арена. Стоимость билетов – 600 - 3200 рублей.

«Времена года» Вивальди

А любители классической музыки смогут насладиться на выходных концертом женского струнного квартета «Capriccio». В музее Пушкина в их исполнении прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди. Начало концерта запланировано на 17.00 8 апреля. Билеты стоят от 1100 до 1800 рублей.

Весенний фестиваль цветов

В этом году фестиваль цветов в «Аптекарском огороде» стартовал на 2 недели раньше обычного. Здесь можно провести все выходных, любуясь подснежниками и крокусами, пролесками и весенниками, цикламенами, хохлатками и множеством других растений. Одних только тюльпанов на фестивале представлено более 100 тысяч!

Для посетителей также открыты две тропические, одна субтропическая и одна суккулентная оранжереи. Билеты в выходных и праздничные дни обойдутся в 400 рублей — стандарт, 250 рублей — льготный.

Юбилейный концерт Винокура

В эти выходные народный артист России Владимир Винокур приглашает поклонников на юбилейный концерт. С 75-летием юмориста поздравят звезды эстрады Филипп Киркоров, Нонна Гришаева, Лев Лещенко, Анастасия Винокур, Николай Басков, Игорь Николаев, Наташа Королева и многие другие. Любимые песни, веселые шутки и праздничное настроение обеспечены зрителям концерта, который пройдет 8 апреля в Театре Российской Армии. Начал в 19.00, стоимость билетов - от 4000 до 15100 рублей.

Интересные выставки в Москве

Москвичей и гостей столицы в эти выходные ждет и ряд интересных выставок. В Музее архитектуры Щусева в рамках экспозиции «Фальконье. Архитектура света» можно увидеть более 100 экспонатов: стеклянные кирпичи, произведенные в Европе и Российской империи, советские стеклоблоки. Кроме того, посетителям раскроют секреты производства и покажут инструменты, которыми выдували фальконье. Цена билетов от 250 до 400 рублей.

А поклонников группы «Король и Шут» заинтересует выставка, которая проходит в эти дни в Центре Винзавода. Экспозиция «Панк-Культура. Король и Шут» знакомит с феноменом панка, возникшего в 1970-х годах. Один из залов посвящен истории субкультуры, другой - группе «Король и Шут». Среди экспонатов – музыкальные инструменты, одежда, черновики песен, а также картины советских и современных художников.

А в Музее космонавтики в эти выходные можно будет узнать историю освоения космоса. Среди экспонатов — образцы космической техники, исторические документы, редкие фотографии и предметы, которые повествуют об увлечениях космонавтов.

Театральные постановки и мюзиклы

На выходных в Театре Пушкина можно посмотреть спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Багровый остров», которая была запрещена по решению критиков. Постановка в гротескной манере обнажает пороки общества всех времен. Стоимость билетов от 700 до 7000 рублей.

А в Московском Дворце Молодежи ждут поклонников жанра мюзикл. Спектакль «Ничего не бойся, я с тобой» состоит из хитов группы «Секрет» и переносит зрителей в Ленинград 1980-х годов. В основе спектакля — история юных романтиков на фоне квартирников, белых ночей, разводных мостов. На билеты придется потратить от 2300 до 10000 рублей.

Маленькие зрители, придя в театр «Модерн», попадут в сказку, главный герой которой — непослушный ослик. Он хотел стать бабочкой и очень любил со всеми спорить. Спектакль состоится 9 апреля в 12:00. Цена билетов от 1000 до 1500 рублей.

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