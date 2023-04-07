Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве

Новый спорткомплекс с бассейном на улице Лескова, 25 а в районе Бибирево открыл в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Осмотрев его, глава района сказал: "Бибирево - большой московский район, здесь проживают 160 тысяч человек. Мы активно развиваем этот район, его спортивную инфраструктуру - построен один спортивный комплекс, до конца года будет введен второй спортивный комплекс с двумя бассейнами".

Площадью спорткомплекс 6,7 тыс. кв.м. В нем имеются плавательный бассейн 25х16 м на 6 дорожек с судейскими и тренерскими комнатами, раздевалками, массажным и медицинским кабинетами, лабораторией химического анализа воды, зал с тренажерами и для сухого плавания, игровой зал для баскетбола.

Для удобства маломобильных граждан установлен лифт. Пропускная способность комплекса - до 600 человек в день, одновременно в нем могут заниматься до 100 человек. На его базе планируется проводить тренировки по баскетболу, плаванию и современному пятиборью воспитанников спортивного училища № 4 им. Гомельского. В свободное от них время спорткомплекс смогут посещать все желающие. Таким образом, новый спорткомплекс станет точкой притяжения жителей Бибирева и ближайших к нему районов северо-востока Москвы.

Говоря о развитии социальной инфраструктуры района в целом, Собянин отметил, что реконструированы три поликлиники, две из которых уже начали работать, а третья будет запущена в ближайшее время. Реконструирован и кинотеатр "Будапешт", создан клуб "Московского долголетия", появилась фестивальная площадка.