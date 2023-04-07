Спасенный медведь Диксон освоил новое упражнение

Спасенный Московским зоопарком белый медведь Диксон освоил новое сложное упражнение. Как говорят зоологи, это большой прогресс в восстановительной терапии.
По данным Telegram-канала генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, медведя обучили команде "дай".
"Теперь по просьбе зоологов он может дать им в руки тренировочную палочку", - сообщает Акулова.
Упражнение разучивали месяц, причем если раньше медведь фиксировал палочку только зубами, то сейчас он помогает себе лапой. Это упражнение помогает отвлечь и расслабить Диксона, а еще делает возможным очистить вольер от посторонних предметов, которые случайно попали внутрь.