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39 минут назад

Спасенный медведь Диксон освоил новое упражнение

Российская Газетаиещё 1

Спасенный Московским зоопарком белый медведь Диксон освоил новое сложное упражнение. Как говорят зоологи, это большой прогресс в восстановительной терапии.

Спасенный медведь Диксон освоил новое упражнение
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным Telegram-канала генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, медведя обучили команде "дай".

"Теперь по просьбе зоологов он может дать им в руки тренировочную палочку", - сообщает Акулова.

Упражнение разучивали месяц, причем если раньше медведь фиксировал палочку только зубами, то сейчас он помогает себе лапой. Это упражнение помогает отвлечь и расслабить Диксона, а еще делает возможным очистить вольер от посторонних предметов, которые случайно попали внутрь.

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