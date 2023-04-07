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36 минут назад

В метро Москвы начали тестирование собственной сети LTE

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Пока она работает в плотном режиме на одном участке Некрасовской линии. Там установлены две базовые станции. Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил ТАСС, что в перспективе такая сеть позволит автоматизировать многие процессы управления поездами, а также улучшить связь машинистов с диспетчерами.

В метро Москвы начали тестирование собственной сети LTE
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ruМихаил Колобаев / stroi.mos.ru

«По решению Государственной комиссии по радиочастотам на территории Московского метрополитена выделена отдельная полоса в диапазоне 360-380 МГц. У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем перейти к беспилотному управлению», — отметил Ликсутов.

При этом он подчеркнул, что столичные власти не ставят перед собой задачу «убрать машиниста из поезда».

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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