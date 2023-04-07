В метро Москвы начали тестирование собственной сети LTE

Пока она работает в плотном режиме на одном участке Некрасовской линии. Там установлены две базовые станции. Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил ТАСС, что в перспективе такая сеть позволит автоматизировать многие процессы управления поездами, а также улучшить связь машинистов с диспетчерами.