В метро Москвы начали тестирование собственной сети LTE

Пока она работает в плотном режиме на одном участке Некрасовской линии. Там установлены две базовые станции. Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил ТАСС, что в перспективе такая сеть позволит автоматизировать многие процессы управления поездами, а также улучшить связь машинистов с диспетчерами.
«По решению Государственной комиссии по радиочастотам на территории Московского метрополитена выделена отдельная полоса в диапазоне 360-380 МГц. У нас появился свой диапазон радиочастот, который позволит нам в будущем перейти к беспилотному управлению», — отметил Ликсутов.
При этом он подчеркнул, что столичные власти не ставят перед собой задачу «убрать машиниста из поезда».