Московский зоопарк показал кадры выходящей из рва волчицы Рады. Видеоролик был опубликован пресс-службой учреждения в пятницу, 7 апреля.

— Рада выходит из рва, окутанная солнцем. При каждом шаге разлетаются сверкающие капельки. Идет, май на хвосте несет, — говорится подписи к видео, выложенном в Telegram-канале Московского зоопарка.

В свою очередь пользователи мессенджера оценили внешний вид волчицы, купающейся в лучах весеннего солнца, не единожды назвав зверя «красавицей».

Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В пресс-службе Московского зоопарка также рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.