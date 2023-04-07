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48 минут назад

«Май на хвосте несет»: Московский зоопарк показал волчицу Раду, «окутанную солнцем»

Вечерняя Москва

Московский зоопарк показал кадры выходящей из рва волчицы Рады. Видеоролик был опубликован пресс-службой учреждения в пятницу, 7 апреля.

— Рада выходит из рва, окутанная солнцем. При каждом шаге разлетаются сверкающие капельки. Идет, май на хвосте несет, — говорится подписи к видео, выложенном в Telegram-канале Московского зоопарка.

В свою очередь пользователи мессенджера оценили внешний вид волчицы, купающейся в лучах весеннего солнца, не единожды назвав зверя «красавицей».

Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

В пресс-службе Московского зоопарка также рассказали, что манул Тимофей ведет ночной образ жизни. Он предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по сугробам, крышам и лесенкам.

Генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась кадрами с «поющим» медведем Диксоном. Дело в том, что для коммуникации с людьми он иногда начинает «петь».

Новости Москвы,Видео,Светлана Акулова,
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