В электронной медкарте москвича появилась возможность отслеживать динамику показателей работы сердца

"Электронная медицинская карта - один из самых востребованных сервисов у москвичей, и потому мы стараемся сделать его максимально удобным и функциональным. Так, мы расширили перечень физиологических показателей, которые пациент может вносить самостоятельно. Теперь наряду с индексом массы тела, температурой, весом, ростом, уровнем сахара и кислорода в крови можно отмечать ритмичность пульса и артериальное давление. Кроме того, динамика этих показателей стала доступна на графиках. График пульса, на котором будет отмечена его ритмичность, позволит вовремя выявить аритмию, а график артериального давления - предупредить приступ стенокардии. Наглядная форма представления информации поможет пациентам заметить изменения в своем здоровье и своевременно обратиться к врачу".