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15 минут назад

В электронной медкарте москвича появилась возможность отслеживать динамику показателей работы сердца

Российская Газета

Москва продолжает расширять функционал электронной медицинской карты - одного из самых востребованных сервисов среди горожан. В обновлённом разделе "Дневник здоровья" всем столичным пациентам стали доступны для заполнения два новых показателя - ритмичность пульса и артериальное давление.

В электронной медкарте москвича появилась возможность отслеживать динамику показателей работы сердца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внесение этих данных в электронную медкарту позволит отслеживать нарушения сердечного ритма и приступы стенокардии. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

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"Электронная медицинская карта - один из самых востребованных сервисов у москвичей, и потому мы стараемся сделать его максимально удобным и функциональным. Так, мы расширили перечень физиологических показателей, которые пациент может вносить самостоятельно. Теперь наряду с индексом массы тела, температурой, весом, ростом, уровнем сахара и кислорода в крови можно отмечать ритмичность пульса и артериальное давление. Кроме того, динамика этих показателей стала доступна на графиках. График пульса, на котором будет отмечена его ритмичность, позволит вовремя выявить аритмию, а график артериального давления - предупредить приступ стенокардии. Наглядная форма представления информации поможет пациентам заметить изменения в своем здоровье и своевременно обратиться к врачу".

Информация о показателях и их динамике будет доступна как пациенту, так и врачу, но только в случае, если пациент самостоятельно откроет ему доступ к этим данным в настройках "Дневника здоровья" электронной медкарты.

На графиках пиковые значения будут выделены с уведомлением о необходимости обращения к специалисту. Протестировать новый функционал столичные пациенты могут уже сейчас в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Сегодня в электронную медкарту пациенты также могут вносить сведения о перенесённых операциях и травмах, наличии аллергии, о принимаемых лекарственных препаратах, об особенностях образа жизни, а также информацию о заболеваниях близких родственников. Эти данные позволяют врачу составить комплексную картину здоровья пациента, выявить наследственную предрасположенность и индивидуальные риски.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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