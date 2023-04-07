После запуска БКЛ количество машин на дорогах Москвы уменьшилось на 15-17 тыс.

За первый месяц с начала запуска движения на БКЛ поток машин на дорогах столицы сократился на 15-17 тыс. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
"С запуском движения по БКЛ на дороги не выехали 15-17 тыс. машин, - сообщил Максим Ликсутов. - Это больше, чем мы ожидали. Разгрузились и ряд магистралей".
Он уточнил, например, что на Ярославское шоссе не выехали около 4,1 тыс. машин, на Кутузовском проспекте сокращение составило 3,1 тыс. машин, на Варшавском шоссе - 2,7 тыс. машин.