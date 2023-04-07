Двоих вандалов задержали за повреждение турникетов в метро

«Вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, осквернение зданий или иных сооружений, - это преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 214 УК РФ. Знали об этом и двое мужчин, которые прямо на «глазах» у камер столичного метро разбили створки турникетов на станциях «Щелковская» и «Юго-Восточная», - заявили в ведомстве.