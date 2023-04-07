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43 минуты назад

Двоих вандалов задержали за повреждение турникетов на станциях метро «Щелковская» и «Юго-Восточная»

Агентство «Москва»иещё 2

Двое мужчин задержаны за повреждение створок турникетов в столичном метро, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Двоих вандалов задержали за повреждение турникетов в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, осквернение зданий или иных сооружений, - это преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 214 УК РФ. Знали об этом и двое мужчин, которые прямо на «глазах» у камер столичного метро разбили створки турникетов на станциях «Щелковская» и «Юго-Восточная», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что задержанные признали вину, их привлечение к уголовной ответственности контролирует прокуратура Московского метрополитена.

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