Все столичные кладбища подготовили к Пасхе и Радонице

В Москве кладбища подготовлены к апрельским религиозным праздникам – Вербному воскресенью, Пасхе, Красной горке и Радонице. Об этом АГН «Москва» рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Уточняется, что закончилась подготовка всех 136 кладбищ Москвы к дням массовых посещений, которые традиционно проходят в дни религиозных праздников. В нынешнем году такими днями будут 9 апреля (Вербное воскресенье), 16 апреля (Пасха), 23 апреля (Красная горка) и 25 апреля (Радоница). Кроме того, режим работы кладбищ продлят на 2 часа, в дни массовых посещений они будут открыты с 9:00 до 19:00.