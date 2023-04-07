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Все столичные кладбища подготовили к Пасхе и Радонице

В Москве кладбища подготовлены к апрельским религиозным праздникам – Вербному воскресенью, Пасхе, Красной горке и Радонице. Об этом АГН «Москва» рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

Все столичные кладбища подготовили к Пасхе и Радонице
© Вести Подмосковья

Уточняется, что закончилась подготовка всех 136 кладбищ Москвы к дням массовых посещений, которые традиционно проходят в дни религиозных праздников. В нынешнем году такими днями будут 9 апреля (Вербное воскресенье), 16 апреля (Пасха), 23 апреля (Красная горка) и 25 апреля (Радоница). Кроме того, режим работы кладбищ продлят на 2 часа, в дни массовых посещений они будут открыты с 9:00 до 19:00.

«Ожидается около миллиона посетителей. Для ухода за участками захоронений после зимы посетителям кладбищ будут предоставлены пакеты для сбора мусора, песок, а также хозяйственный инвентарь, который можно бесплатно получить в пунктах проката», – сказали в департаменте.

Также для проезда к самым крупным кладбищам организуют экспресс-маршруты общественного транспорта. Они дополнят уже существующие маршруты. Информацию о маршрутах можно уточнить на сайте «Мосгортранса».

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