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13 минут назад

Москвичей пригласили на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Вечерняя Москваиещё 1

Столичная служба занятости представит вакансии для тысяч соискателей на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичей пригласили на Всероссийскую ярмарку трудоустройства
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Наши партнеры из промышленной отрасли, IT, сферы услуг, торговли, транспорта и логистики, торговли и банковского сектора представят тысячи вариантов трудоустройства как для опытных, так и начинающих специалистов: студентов и выпускников колледжей и вузов, а также для самозанятых горожан, — рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.

Участники ярмарки смогут получить консультации карьерных экспертов, пройти профориентацию, посетить тренинги и деловые игры по развитию гибких навыков. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, ярмарка пройдет 14-15 апреля.

Помимо этого, столичная служба занятости проведет открытые отборы на крупнейшие промышленные предприятия города. Ближайшее такое мероприятие состоится 12 апреля.

Также в городе состоятся бесплатные тренинги по самозанятости и предпринимательству. Первый курс под названием «Акселератор самозанятости» стартует 3 апреля.

Новости Москвы,Андрей Тарасов,Правительство Москвы,
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