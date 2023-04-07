Москвичей пригласили на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

— Наши партнеры из промышленной отрасли, IT, сферы услуг, торговли, транспорта и логистики, торговли и банковского сектора представят тысячи вариантов трудоустройства как для опытных, так и начинающих специалистов: студентов и выпускников колледжей и вузов, а также для самозанятых горожан, — рассказал директор службы занятости населения города Москвы Андрей Тарасов.