Москвичей ждет "предмайская погода" на выходных

По средней температуре сейчас погода соответствует второй половине апреля, как говорится «предмайская погода». И наслаждаться ей мы будем еще две недели. Завтра в столице будет солнечный день, ночью температура составит +1-5 градусов, а днем поднимется по 13 градусов тепла. Ветра как такого не наблюдается, он восточный, до 5 м/с. Давление выше нормы — 760-770 мм р/с., — рассказал Шувалов.