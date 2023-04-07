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27 минут назад

«Предмайская погода»: синоптик порадовал москвичей прогнозом на выходные

News.ru

На выходных в Москве ожидается теплая «предмайская погода», заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем может подниматься до 13 градусов тепла.

Москвичей ждет "предмайская погода" на выходных
Фото: ТАССТАСС

По средней температуре сейчас погода соответствует второй половине апреля, как говорится «предмайская погода». И наслаждаться ей мы будем еще две недели. Завтра в столице будет солнечный день, ночью температура составит +1-5 градусов, а днем поднимется по 13 градусов тепла. Ветра как такого не наблюдается, он восточный, до 5 м/с. Давление выше нормы — 760-770 мм р/с., — рассказал Шувалов.

Специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее предупредил москвичей об арктическом вторжении во второй и третьей декадах апреля. По его словам, температура воздуха все равно останется в пределах климатической нормы.

Он отметил, что в апреле холода возвращаются не так мощно, как в марте. Однако случается это во втором месяце весны довольно часто. Более холодную, чем обычно, погоду синоптик прогнозирует на севере Сибири и Якутии.

Новости Москвы,Михаил Леус,Александр Шувалов,
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