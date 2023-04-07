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45 минут назад

Собянин: Более 100 московских компаний получили поддержку от города

Агентство «Москва»иещё 3

Москва помогла более чем 100 компаниям, только с начала 2023 года заключили договоры с четырьмя предприятиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин: Более 100 московских компаний получили поддержку от города
Фото: ТАССТАСС

«Столичные предприятия получили субсидии на 4,2 млрд руб. С 2012 года помогаем производителям из разных отраслей промышленности - возмещаем часть затрат по лизингу, по уплате процентов по кредитам на приобретение оборудования. С 2019 года стали давать субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям. Город помог более чем 100 компаниям. Только с начала этого года заключили договоры с четырьмя предприятиями на сумму свыше 107 млн руб.», - написал он.

Мэр отметил, что столица благодаря компаниями получает больше инвестиций, налогов, рост ВВП и новые рабочие места.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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