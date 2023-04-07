Собянин: Более 100 московских компаний получили поддержку от города

«Столичные предприятия получили субсидии на 4,2 млрд руб. С 2012 года помогаем производителям из разных отраслей промышленности - возмещаем часть затрат по лизингу, по уплате процентов по кредитам на приобретение оборудования. С 2019 года стали давать субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям. Город помог более чем 100 компаниям. Только с начала этого года заключили договоры с четырьмя предприятиями на сумму свыше 107 млн руб.», - написал он.