Перечислены преимущества новых поездов московского метро

По словам Ликсутова, в составах этой модели на 15 процентов снижен уровень шума, переход между вагонами увеличен по ширине до 1,6 метра, установлено 368 USB-зарядок. Также двери стали на 15 процентов шире, чем у поездов «Москва», и на 28 процентов — чем у «Русича». В целом, эти поезда отличаются большей вместимостью, чем предыдущие модели, отметил заммэра.