Ряд трамваев на десяти улицах Москвы задерживается по техническим причинам

Трамваи № А, 4, 32, 37, 43, 45, 46 и 50 задерживаются по техническим причинам на десяти улицах Москвы. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Трамваи по техническим причинам задерживаются на Трудовой, Волочаевской, Большой Калитниковской, Абельмановой, Большой и Малой Андроньевской и Красноказарменной улицах, а также на Лефортовском мосту, в Андроньевском проезде и на улице Радио.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».