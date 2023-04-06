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1 час назад

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за заторов

Вечерняя Москва

Жителям и гостям Москвы стоит отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом. Об этом четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за заторов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Рекомендуем воспользоваться городским транспортом или отложить поездки на автомобиле на более позднее время, — говорится в сообщении.

Согласно оценке Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение на дорогах столицы затруднено на восемь баллов. Наиболее сильные заторы зафиксированы в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться во время движения на мобильные телефоны, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Модернизация МКАД стала одним из главных мероприятий транспортной программы города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, в 2021 году открылась трасса ЦКАД, которая забрала на себя 50 тысяч транзитных грузовиков в сутки.

Помимо этого, появилась вторая альтернатива МКАД — Московская скоростная дорога. Собянин также напомнил о возведении и реконструкции развязок на МКАД: еще три должны быть готовы к 2024 году.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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