Москвичам назвали съедобные весенние грибы в столице и области

Съедобные виды первых весенних грибов в Москве и Московской области перечислил в беседе с «Мослентой» ведущий программы «Царство грибов» на телеканале «Живая Планета» Дмитрий Тихомиров. Он отметил, что весна в этом году наступила внезапно, из-за чего главные весенние грибы — строчки гигантские пошли уже несколько дней назад.

«На той неделе я нашел насколько десятков грибов в московском парке Сокольники. Обычно они начинаются чуть позже и являются основными грибами региона. Люди находили их и под Дмитровом, и под Домодедовом, много где»

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Специалист предупредил, что важно не перепутать этот гриб со строчком обыкновенным, так как он токсичный и содержит яд. Опытные грибники подолгу вываривают эти грибы и даже сушат около двух месяцев, чтобы выветрить токсины, но поступать так же Тихомиров не советует, потому что это может быть очень опасно.

Строчки обыкновенные растут у сосен, а строчок гигантский — в березниках. Если же в березнике есть сосны, лучше не рисковать, подчеркнул он.

Строчок обыкновенный темнее, у него более выделенная ножка. У гигантского строчка ножка отсутствует, и он похож на «мозг».

Кроме того, в лесах области уже можно встретить саркосцифу австрийскую. Это гриб в виде ярко-красной чашечки. Он абсолютно съедобен, уточнил Тихомиров, но по консистенции похож на свиные уши. Главное – очистить ее низ от земли, которая въедается в плоть гриба. Для этого можно использовать электрическую зубную щетку.

При желании ее можно использовать как тарталетку и фаршировать салатами.

Предположительно недели через две, по словам эксперта, появятся сморчки высокие и сморчковая шапочка — главный деликатес этой местности. Их можно будет найти на востоке Московской области и чаще всего сморчки можно найти под яблонями.

«Лучше всего тушить весенние грибы в сливках и сметане, а не просто жарить на сковороде. Волна весенних грибов завершается в течение месяца, поэтому я рекомендует не медлить с их сборкой, иначе придется ждать следующего сезона»